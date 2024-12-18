Конго звинувачує Apple у «відмиванні» корисних копалин

Демократична Республіка Конго подала заяву проти дочірніх компаній Apple у Франції та Бельгії. Їх звинувачують у незаконному використанні корисних копалин у своєму ланцюжку поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Конго звинувачує компанію у воєнних злочинах і «відмиванні» «забруднених» корисних копалин, обробці вкрадених товарів і здійсненні оманливих комерційних дій для забезпечення чистоти ланцюжків поставок.

Apple заперечує ці звинувачення та каже, що повідомила своїм постачальникам, що вони не повинні використовувати мінерали з Конго чи Руанди.

Конго є основним джерелом олова, танталу та вольфраму, так званих мінералів 3T, які використовують при виробництві комп’ютерів і мобільних телефонів. Але деякими шахтами керують озброєні групи, які беруть участь у масових вбивствах мирного населення, масових зґвалтуваннях, грабежах та інших злочинах, кажуть експерти ООН та правозахисних груп.

Міжнародні юристи, які представляють Конго, стверджують, що Apple використовує корисні копалини, викрадені в Конго та «відмиті» через міжнародні ланцюжки поставок, що, на їхню думку, робить компанію співучасником злочинів, які відбуваються в Конго.

Apple каже, що не отримує напряму ці первинні корисні копалини з Конго і що перевіряє постачальників та, відповідно, публікує результати й фінансує організації, які прагнуть покращити відстеження корисних копалин.

«У зв’язку з ескалацією конфлікту в регіоні на початку цього року ми повідомили наших постачальників про те, що їхні плавильні та нафтопереробні заводи повинні призупинити постачання олова, танталу, вольфраму та золота з ДРК і Руанди», — йдеться у заяві Apple.

Комісія з цінних паперів і бірж США повідомила, що жоден із плавильників чи заводів із виробництва мінералів 3T чи золота в його ланцюжку постачання не фінансував і не отримував вигоди від озброєних груп у Конго чи сусідніх країнах.