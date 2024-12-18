Вчені знайшли скелет, імовірно, найдавнішого предка ссавців

Палеонтологи на Майорці знайшли рештки, імовірно, найдавнішого горгонопса — предка сучасних ссавців. Вік знайденого скелета вчені оцінюють від 265 до 290 мільйонів років.

Дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Науковці кажуть, що цей скелет доводить той факт, що перші ссавці зʼявилися в екваторіальних регіонах давнього суперконтиненту Пангея, до якого входила територія сучасної Майорки.

Предками терапсидів — групи тварин, до якої також входить горгонопес, вважають пелікозаврів. Але між еволюцією цих істот приблизно 40 мільйонів років, і про неї мало що відомо.

Раніше рештки терапсидів знаходили в помірних широтах, наприклад у Південній Африці.

Завдяки знахідці скелета горгонопса на Майорці стало зрозуміло, що еволюція ссавців почалась у тропіках з появою терапсидів, а не в помірних широтах, як вважали раніше.

Вчені дослідили скелет горгонопса і зʼясували, що тварина мала череп довжиною близько 18 сантиметрів — це менше у порівнянні з пізнішими представниками, бо їхні черепи були завдовжки кілька метрів. Горгонопес, останки якого знайшли на Майорці, мав тіло завдовжки приблизно метр і ікла довжиною до п’яти сантиметрів.

Завантаживши дані про будову тіла давніх терапсидів та нового виду з Майорки в спеціальну комп’ютерну програму, вчені змогли відтворити хід їхньої еволюції. Модель показала, що розкол між терапсидами та їхніми предками пелікозаврами стався близько 294 мільйонів років тому. Це означає, що знайдений на Майорці горгонопес може бути найдавнішим відомим представником не лише своєї групи, а й усіх терапсидів.

Подальші дослідження виявили, що близько 268—278 мільйонів років тому відбулася бурхлива еволюція терапсидів, пов’язана з глобальною катастрофою — Олсонівським вимиранням. Ця подія призвела до появи великих травоїдних тварин, що стало викликом для хижаків. Одним із способів адаптації до нових умов стала поява у горгонопсів характерних шаблеподібних зубів.