Reuters: У Європі обговорюють відправку військ в Україну, якщо буде угода про припинення вогню

У європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню або перемирʼя. Переговори проходять під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Переговори поки що на ранній стадії і вже зʼясовуються розбіжності в позиціях про цілі й мандат такої миротворчої місії. Європейські лідери хочуть уникнути того, щоб у Путіна склалося враження, що настав час для переговорів і що він зможе зберегти за собою окуповані території.

Однак вони все одно дискутують про те, як європейські країни можуть створити гарантії безпеки для України, зокрема за допомогою десятків тисяч своїх солдатів на українській території. Це несе за собою ризики: більша ймовірність прямої конфронтації з Росією і розтягнення європейських військ, чиї запаси виснажені через військову допомогу Україні і які звикли до підтримки США у великих місіях. Трамп уже встиг заявити, що американські солдати участі в цьому не братимуть.

За словами джерел, основну частину сил в Україні можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Аналітики оцінюють, що доцільним буде створити сили стримування з 40 тисяч військових. Утім, знадобиться, імовірно, 100 тисяч залучених до місії солдатів, бо будуть ротації.

Емманюель Макрон, просуваючи ідею з відправкою європейських військ в Україну, зіткнувся з негативною реакцією. Наприклад, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не планує приєднуватися до сил стримування, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що Берлін, ймовірно, зіграє певну роль у тому, щоб досягти припинення вогню, але вважає, що поки зарано говорити, які сили для цього знадобляться.