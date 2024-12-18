Через руйнівний землетрус у Вануату загинули 14 людей, ще сотні поранені

Через руйнівний землетрус, що стався 17 грудня в тихоокеанський острівній державі Вануату, загинули 14 людей та щонайменше 200 постраждали.

Про це пише ВВС.

Рятувальники в столиці Вануату Порт-Вілі намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованих будинків. Там на 7 днів оголосили надзвичайний стан, щоб обмежити пересування людей на час рятувальних операцій.

Ось де розташована держава Вануату.

Щонайменше 10 будівель у Порт-Вілі значно пошкоджені. Серед них будівля, в якій розташовані посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії. Через землетрус у Порт-Вілі також зникли світло та мобільний звʼязок, що ускладнює пошук людей.

Зруйнована будівля у Порт-Вілі, Вануату. EPA

Очікують, що кількість загиблих зросте. Серед знайдених 14 жертв двоє громадян Китаю.

За оцінками Управління ООН з координації гуманітарних питань, від наслідків землетрусу можуть постраждати приблизно 116 тисяч людей. Хоча околиці Вануату майже не постраждали, як і більшість людей, які живуть за межами столиці.