Папа Римський каже, що уник подвійного теракту під час візиту в Ірак

Папа Римський Франциск заявив, що у 2021 році його ледь не вбили під час візиту в Ірак. На нього готували два замахи, але їх викрили британська розвідка та іракська поліція.

Цією історією понтифік поділився у своїй майбутній автобіографії Spera («Надія»), її уривки отримала газета Corriere della Sera у 88-й день народження Франциска.

За словами Папи, йому наполегливо радили не їхати в Ірак у березні 2021 році, тому що тоді вирувала пандемія ковіду, особливо в місті Мосул, куди він і направлявся.

Однак Папа Римський сказав, що все одно продовжить поїздку. Щойно Франциск прибув у Багдад, британська розвідка повідомила іракську поліцію про заплановані теракти. Одним з терористів-смертників була жінка, яка прямувала в Мосул, щоб підірвати себе під час папського візиту.

Згодом Франциск запитав службу безпеки Ватикану, що сталося з терористами-смертниками. «Командир відповів лаконічно: “Їх тут більше немає”. Іракська поліція перехопила їх і змусила підірватися. Це мене теж вразило: навіть це отруйний плід війни», — йдеться в його книзі.

Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тисяч іракських поліцейських, а ще у країні ввели комендантську годину, щоб обмежити поширення COVID-19.

Спочатку планувалося, що автобіографію Spera видадуть після смерті Франциска, але все ж вирішили, що її випуск приурочать до початку ювілейного 2025 року — року святкувань для католиків усього світу. Папа офіційно відкриває цю подію, яка відбувається кожні 25 років, 24 грудня.