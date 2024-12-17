У Сирії знайшли поховання зі 100 тисячами тіл — це жертви режиму Асада

Під Дамаском знайшли масове поховання, яке містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, закатованих урядом президента-втікача Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник «Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій» Муаз Мустафа розповів, що місце в Аль-Кутайфа за 40 кілометрів від столиці — одне з пʼяти масових поховань, які він ідентифікував.

Таких величезних могил більше, ніж пʼять уже знайдених, каже Мустафа. Він стверджує, що начебто разом із сирійцями там є жертви зі США, Великої Британії та інші іноземці. Поки що немає підтверджень цих даних.

За словами правозахисника, трупи перевозили до місць поховань за допомогою муніципального похоронного бюро Дамаска. Персонал допомагав розвантажувати тіла з рефрижераторних тягачів.

«Водії бульдозерів неодноразово за наказом [влади] спресовували тіла, щоб вони помістилися, а потім засипали їх землею», — розповів Мустафа.

Він наголосив, що масові могили зараз не захищені, однак їх необхідно зберегти, адже це цінні докази для розслідування.

Сирійці, правозахисники та іноземні уряди звинувачують Асада та його батька Хафеза в позасудових убивствах, включно зі стратами у в’язницях. За оцінками експертів, з 2011 року влада Сирії вбила сотні тисяч своїх громадян, які виступали проти політики Асада. Він заперечував порушення прав людини його урядом.