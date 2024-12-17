Вночі ППО України збила 20 ворожих дронів

У ніч проти 17 грудня росіяни атакували Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянська та Орла, РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 12:00 відомо, що вдалося збити 20 дронів типу Shahed та інших БпЛА в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Ще 10 цілей локаційно втрачені. Влучань не зафіксували, даних про руйнування чи постраждалих теж не було.