ЄС ввів нові санкції проти поплічників режиму Лукашенка

Європейський Союз запровадив нові санкції проти 26 людей і двох організацій з Білорусі.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Зокрема, санкції стосуються різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки громадянам, які виступали проти режиму Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур.

Також йдеться про начальників різних в’язниць та СІЗО, де політвʼязні відбувають покарання. Санкції також ввели проти начальника медичної частини однієї з цих установ, де увʼязнені перебувають у нелюдських умовах.

У підсанкційний список також потрапили власники бізнесу, часткові власники, партнери або члени ради директорів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка. Режим надавав їм привілеї, які сприяли обходу вже чинних санкцій ЄС.

Йдеться про білоруську транспортно-складську компанію ТОВ «Влате Логістик», яка володіє двома прикордонними пунктами пропуску на кордоні ЄС і Білорусі. Фірма використовує значні податкові переваги та пільги від режиму Лукашенка. Акціонерами компанії є Олег Барабанов, Олег Герасим, Олег Пайтру, Дмитро Замулевич та Володимир Аркадзьєв.

До санкційного списку включили білоруську компанію ТОВ «Рузекспедиція», яка отримує вигоду від режиму та сприяє обходу санкцій ЄС, беручи участь у постачанні автомобілів, заборонених до продажу, постачання, передачі чи експорту з ЄС до Білорусі. Власник фірми — Олег Арлов.

Станом на 16 грудня Європейський Союз ввів санкції проти 287 фізичних та 39 юридичних осіб з Білорусі.

«ЄС підтримує народ Білорусі та непохитно підтримує прагнення білоруського народу до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи», — йдеться на сайті Європейської ради.