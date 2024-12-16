ЄС створить альтернативу супутникам Starlink

Європейський Союз зобовʼязався до 2030 року побудувати групу супутників вартістю €10,6 мільярда. Це буде альтернатива супутників Starlink Ілона Маска — так блок матиме незалежне, зашифроване підключення до інтернету.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 16 грудня, Європейський Союз підписав контракт про початок роботи над багатоорбітальною мережею з 290 супутників IRIS2. Там очікують, що вона обслуговуватиме європейські уряди та військових, а також приватних клієнтів.

Виконуватимуть замовлення ЄС люксембурзька компанія SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.

Ці фірми зможуть продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей спрямують саме для діяльності уряду.

Блок інвестує в цей проєкт €6 мільярдів, компанії виділять €4,1 мільярда, а Європейське космічне агентство надасть €550 мільйонів. Контракт розрахований на 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від позиції членів блоку.

Новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс сказав, що це «важливий крок вперед» для безпеки та оборони блоку. Він також заявив, що Європа загрожена, зокрема через глушіння навігаційних сигналів з боку Росії.

«У часи війни ми не можемо дозволити собі втрачати зв’язок», — сказав він.

Те, що Ілон Маска став радником у новій адміністрації Дональда Трампа, викликає додаткові питання про те, як це може вплинути на роботу Starlink, пише Bloomberg.