Телескоп «Джеймс Вебб» у деталях показав масивне зоряне скупчення Жертовника

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» поділився зображенням масивного зоряного скупчення Жертовника, або ж Вестерлунда-1, яке розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані приблизно 12 тисяч світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

На новому зображенні можна розгледіти щільне скупчення яскравих зірок, кожна з яких має шість великих і дві малі дифракційні хвилі, завдяки оптиці телескопа.

James Webb Space Telescope

Кожна з зірок має розміри залежно від яскравості та відстані від нас, а ще вони світяться різними кольорами, тому що це відображає їхній тип. Усередині та навколо скупчення видно плями хвилястого космічного червоного газу.

Це зоряне скупчення — одне з наймасивніших і найяскравіших молодих зоряних скупчень у Чумацькому Шляху. Його відкрив шведський астроном Бенгт Вестерлунд у 1961 році. Вік скупчення оцінюють у 4—5 мільйонів років.

Учені вважають, що у Вестерлунді-1 можуть формуватися чорні діри або нейтронні зорі через колапс ядер масивних зір.