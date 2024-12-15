Ізраїль планує подвоїти населення анексованих Голанських висот

Ізраїль вирішив подвоїти своє населення на анексованих Голанських висотах і заявив, що загроза з боку Сирії лишається, попри помірковану позицію лідерів повстанців, які скинули президента Башара Асада.

Про це передають Reuters і The Jerusalem Post.

«Зміцнення Голанів — це зміцнення Держави Ізраїль, і це особливо важливо в цей час. Ми продовжуватимемо утримувати регіон, спонукати його розквітати та оселитися в ньому», — заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Голанські висоти — це регіон на південному сході Сирії. Ізраїльська армія окупувала його після війни 1967 року і досі утримує під своїм контролем. У 2019 році тодішній президент Дональд Трамп оголосив про підтримку США суверенітету Ізраїлю над Голанами, але більшість країн світу анексію не визнали. Сирія вимагала від Ізраїлю вивести звідти війська, однак Ізраїль відмовляється, посилаючись на проблеми безпеки.

В офісі прем’єра Нетаньягу заявили, що уряд одностайно схвалив план вартістю понад 40 мільйонів шекелів ($11 мільйонів), який стимулюватиме демографічне зростання на Голанах.

На Голанських висотах живуть понад 30 тисяч ізраїльтян. Багато хто з них працює у сільському господарстві, зокрема на виноградниках, і в туризмі. Також там проживає 24 тисячі людей з арабської меншини, більшість з яких ідентифікують себе як сирійців.

Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа, який очолює ісламську організацію «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), заявляв, що Ізраїль використовує фальшиві приводи, щоб виправдати свої атаки по Сирії, але Сирія не зацікавлена в нових конфліктах і натомість зосереджена на відбудові.