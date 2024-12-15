У США через невідомий БпЛА закривали злітно-посадкові смуги аеропорту поблизу Нью-Йорка

У повітряному просторі США вкотре зафіксували невідомі БпЛА. Через це сьогодні у міжнародному аеропорту «Стюарт» біля Нью-Йорка на годину закрили злітно-посадкові смуги. Місцева влада закликає розслідувати інциденти з дронами.

Про це повідомляє ABC News.

БпЛА виявили близько 04:30 ранку (за київським часом). Але закриття злітно-посадкових смуг не вплинуло на роботу рейсів.

Водночас губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул після цього та інших випадків з невідомими БпЛА, які почалися в листопаді, закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати ці інциденти. За її словами, федеральний уряд також має зробити більше, бо «це зайшло занадто далеко».

Кеті Хочул закликала Конгрес США ухвалити закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд Федеральної авіаційної адміністрації (FAA) за безпілотниками. Посадовиця наголошує, що державні та місцеві правоохоронці повинні мати більше повноважень для розслідування цих випадків.

У Авіаційній адміністрації наголошують, що у США зареєстровано понад мільйон дронів і їхнє використання є переважно законним за умови, що дрон залишається на висоті нижче 400 футів, перебуває в межах прямої видимості оператора безпілотника, не створює загрози безпеці людей і власності та не порушує повітряний простір.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що вони «впевнені, що у багатьох випадках помічені безпілотники насправді є пілотованими літальними апаратами, помилково ідентифікованими як дрони». Водночас у FAA кажуть, що випадки безпосередньо з дронами теж траплялися.

Наразі представники Авіаційної адміністрації та федеральні чиновники вживають заходів обережності через безпілотники.

Так, заборонили безпілотні літальні апарати під час матчу армії та флоту — там будуть присутні новообраний президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Заборона діє і у Нью-Джерсі над військовою базою «Пікатінні Арсенал» в окрузі Морріс та Національним гольф-клубом Трампа в Бедмінстері в окрузі Сомерсет.