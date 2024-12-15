Сили ППО збили 56 ворожих дронів із 108

У ніч проти 15 грудня 2024 року РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108 ударними БпЛА типу Shahed і та інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські сили ППО збили 56 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників втратили локаційно, три — повернулися до РФ.

ППО цієї ночі працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Через падіння збитих БпЛА є пошкодження обʼєкта інфраструктури у Миколаївській області, поранено двох співробітників. Також фіксують пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, автівок у кількох регіонах України.