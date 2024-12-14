Вибух біля адмінбудівлі у Дніпрі — поліція та СБУ затримали підозрюваного в теракті

Поліцейські спільно зі Службою безпеки затримали підозрюваного у вчиненні теракту в центрі Дніпра 14 грудня.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Вибух пролунав о 14:45 біля однієї з адміністративних будівель у центральному районі міста. Один чоловік загинув, ще четверо людей зазнали поранень, серед них двоє правоохоронців. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

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Співробітники поліції та СБУ розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Попередньо відомо, що чоловік діяв за вказівками російських спецслужб.

За даними СБУ, фігурант встановив і підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували подію як терористичний акт. Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.