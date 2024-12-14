У Камбоджі за тиждень спіймали і випустили шість рідкісних сомів

У Камбоджі за тиждень спіймали і випустили шість рідкісних меконгських сомів. Це дає надію, що їхня чисельність відновлюється.

Про це пише The Guardian.

Меконгські соми — це одні з найбільших і найрідкісніших прісноводних риб у світі, зараз вони під загрозою зникнення. Соми можуть виростати завдовжки до трьох метрів і важити до 300 кілограмів.

Ці риби вважаються символами Меконгу. Їх зображали на наскельних малюнках, зроблених 3 000 років тому й досі шанують у фольклорі. Раніше соми населяли весь Меконг, але за останні десятиліття їхня чисельність скоротилася на 80% через надмірне виловлювання і будівництво гребель.

Зараз мало кому вдається побачити цих сомів, тож знайти шістьох гігантів протягом п’яти днів — це безпрецедентно.

Люди тримають гігантського меконгського сома, щоб випустити його в річку Меконг. AP

Перші два соми виловили в річці Тонлесап, притоці Меконгу, неподалік від столиці Камбоджі Пномпеню. Їм дали розпізнавальні бирки і відпустили. За кілька днів рибалки спіймали ще чотирьох гігантських сомів. Двоє з них були завдовжки більш як два метри і важили по 120 і 131 кг.

«Це обнадійлива ознака того, що вид не є неминучо загроженим. У наступні роки ми продовжимо охороняти їх, щоб відновити вид», — каже біолог Зеб Хоган з Університету Невади, який керує проєктом «Чудеса Меконгу».

За останні 20 років Управління рибного господарства Камбоджі та проєкт «Чудеса Меконгу» виловили, позначили та випустили близько 100 меконгських сомів. Учені збирають інформацію про те, як соми мігрують, де живуть і який загальний стан здоровʼя виду.