За мультсеріалом «Том і Джеррі» знімуть повнометражний фільм

Студія Warner Bros. Pictures Animation зніме повнометражний фільм за мультсеріалом «Том і Джеррі» — історію пригод кота та мишеняти перезапустять.

Про це повідомив Deadline.

У цьому допоможуть актори Рашида Джонс, Вілл Маккормак і Майкл Говер — писатимуть сценарій, працюватимуть режисерами й продюсерами. Сюжет поки що тримають у секреті.

«Том і Джеррі» — це культовий американський анімаційний серіал, створений Вільямом Ганною та Джозефом Барберою у 1940 році для студії MGM. У ньому зображене постійне протистояння між домашнім котом Томом і мишеням Джеррі.

Warner Bros.

Мультсеріал отримав сім премій «Оскар» за короткометражні анімаційні фільми і залишається популярним уже понад 80 років поспіль, хоч його неодноразово критикували за інколи жорстокі способи, якими кіт намагається впіймати мишу.

Персонажі Тома і Джеррі уже зʼявлялися на екранах у інших роботах. Наприклад, у 2021 році вийшов комедійний анімаційно-ігровий фільм «Том і Джеррі». Головну роль Кайли Форестер грала Хлоя Морец.