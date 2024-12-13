WSJ: У команді Трампа обговорюють можливість превентивних ударів по Ірану

Команда обраного президента США Дональда Трампа зважує варіанти, як не дати Ірану створити ядерну зброю. Зокрема, розглядають навіть можливість превентивних авіаударів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Варіант військового удару по ядерних обʼєктах зараз більш серйозно розглядається деякими членами перехідної команди Трампа, зважуючи такі фактри, як падіння режиму президента Башара Асада — союзника Тегерана в Сирії, майбутнє американських військ у регіоні й знищення Ізраїлем маріонеткових бойовиків «Хезболли» і ХАМАС.

Послаблення регіональних позицій Ірану і нещодавне викриття бурхливої ядерної діяльності Тегерану прискорили чутливі внутрішні дискусії, кажуть джерела. Проте всі обговорення щодо цього питання поки на ранніх стадіях.

За словами двох співрозмовників, Трамп сказав премʼєр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що він стурбований іранським ядерним проривом. Новообраний президент хоче мати плани, які не призведуть до нової війни, особливо такої, що може втягнути американських військових, оскільки удари по ядерних обʼєктах Тегерану можуть завести США та Іран на шлях зіткнення.

За даними джерел WSJ, команда Трампа розглядає два шляхи.

Перший — посилення військового тиску, відправляючи більше американських військ, військових літаків і кораблів на Близький Схід. США також можуть продати Ізраїлю сучасну зброю, як-от бомби, що руйнують бункери, щоб вивести з ладу іранські ядерні обʼєкти.

Альтернативний шлях полягає в спробі використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з американськими санкціями, щоб змусити Тегеран погодитися на дипломатичне врегулювання.