Телескоп «Джеймс Вебб» уперше знайшов галактику, яка за масою і розвитком подібна до Чумацького Шляху

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше виявив і «зважив» галактику, яка виникла за 600 мільйонів років після Великого вибуху і подібна за масою та розвитком до нашого Чумацького Шляху, якби ми могли «перевести годинник назад». Зараз вік Всесвіту — близько 13,8 мільярда років.

Про це пише NASA.

Галактика отримала прізвисько «Іскорка світлячка» (Firefly Sparkle), адже вона виблискує зоряними скупченнями — їх десять.

«Я не думала, що вдасться розділити галактику, що існувала у Всесвіті так давно, на стільки різних компонентів, не кажучи вже про те, що її маса подібна до маси нашої галактики, коли вона була в процесі формування. У цій крихітній галактиці відбувається дуже багато всього, включаючи так багато різних фаз зореутворення», — зазначила співавторка дослідження Ламія Моула.

Телескоп зміг отримати чітке зображення галактики в деталях завдяки двом речам — гравітаційному лінзуванню й інфрачервоному світлу. Масивне скупчення галактик на передньому плані суттєво покращило огляд далекої галактики.

NASA

Дані «Джеймса Вебба» показують, що галактика «Іскорка світлячка» малого розміру й належить до категорії галактик з малою масою. Минуть мільярди років, перш ніж галактика «дозріє» до своєї повної маси та набуде виразної форми.

«Більшість інших галактик, які «Вебб» показав нам, не збільшені чи розтягнуті, і ми не можемо побачити їхні «будівельні блоки» окремо. У випадку Firefly Sparkle ми спостерігаємо, як галактика збирається цеглинка за цеглинкою», — додала Моула.

Форма галактики — ніби зігнута дуга. У ній дослідники помітили десять окремих зоряних скупчень, що випромінюють основну частину світла. Кожна з них проходить різну фазу формування або еволюції.

Учені нездатні передбачити, як галактика формуватиметься протягом мільярдів років, але є дві галактики, які, як підтвердила команда, «зависають» у тісному периметрі навколо неї і можуть впливати на те, як вона накопичує масу.

Це художня концепція — реконструкція того, як виглядала галактика Firefly Sparkle приблизно через 600 мільйонів років після Великого вибуху. NASA

Firefly Sparkle перебуває на відстані всього 6 500 світлових років від свої першої галактики-супутниці, а відстань до другої супутниці — 42 тисячі світлових років. Для порівняння: повністю сформований Чумацький Шлях має діаметр приблизно 100 тисяч світлових років. І всі три помістяться в ньому.

Щоразу, коли одна галактика проходить повз іншу, газ конденсується й охолоджується — завдяки цьому нові зірки утворюють скупчення, додаючи маси галактикам.

«Давно передбачалося, що галактики в ранньому Всесвіті формуються шляхом послідовних взаємодій і злиття з іншими меншими галактиками. Ми могли бути свідками цього процесу в дії», — резюмував співавтор дослідження Йосіхіса Асада.