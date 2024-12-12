Індія та РФ уклали найбільшу угоду про постачання нафти

Російська державна нафтова компанія «Роснафта» та індійський приватний нафтопереробник Reliancе уклали на 10 років найбільшу енергетичну угоду на постачання нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які обізнані в ситуації.

Поставки почнуться з січня наступного року — РФ постачатиме індійській компанії майже 500 тисяч барелів сирої нафти на день.

Так, «Роснафта» доставлятиме 20—21 вантаж розміром Aframax (від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів сирої нафти і три вантажі близько 100 000 тонн мазуту кожен місяць.

Така 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і вартує приблизно $13 мільярдів на рік за сьогоднішніми цінами.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «Роснафти» з російських портів, що не залишає багато пропозиції для інших трейдерів і посередників.

Джерела Reuters кажуть, що Reliance і «Роснафта» щороку переглядатимуть ціни та обсяги. Після 10 років угоду зможуть продовжити ще на такий же термін.

У «Роснафті» ситуацію не прокоментували. Водночас індійська фірма Reliance заявила, що працює з міжнародним постачальниками, зокрема і РФ, а всі угоди базуються на ринкових умовах. Але фірма відмовилася від подальших коментарів щодо комерційних питань, посилаючись на конфіденційність угод про постачання.

Російська нафта становить понад третину імпорту енергоресурсів Індії, пише Reuters. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз запровадив санкції на імпорт нафти з РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Через санкції російська нафта стала дешевшою в порівнянні з іншими постачальниками на $3—4 за барель. Індія не вводила санкцій проти РФ.

Водночас ціни на деякі сорти російської нафти будуть вищими за середню ціну на нафту в регіоні (використовується ціна на нафту з Дубаю як орієнтир).

Але все ж більшу частину поставок складатиме російський Urals із середнім вмістом сірки та дизельним паливом, який є найпопулярнішим серед індійських нафтопереробників і продаватиметься зі знижкою в $3 за барель до котирування Дубаю на наступний рік.

За індійський ринок конкурують близькосхідні виробники нафти, бо це один із найшвидше зростаючих енергетичних ринків. Ця угода між Індією та РФ стане для них черговим викликом, зокрема для Саудівської Аравії.