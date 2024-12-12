Байден оголосив про помилування 39 людей і помʼякшення вироків 1 500 увʼязненим

Президент США Джо Байден оголосив про помилування 39 людей і про помʼякшення вироків 1 500 увʼязненим, які відбувають тривалі тюремні терміни.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден уточнив, що помилувані ним 39 людей успішно пройшли реабілітацію та «продемонстрували готовність робити свої громади сильнішими та безпечнішими».

«Я також помʼякшую покарання майже 1 500 людям, які відбувають тривалі терміни увʼязнення — багато з них отримали б менші терміни, якби їх звинуватили за нинішніми законами, політикою та практикою. Ці люди, які були поміщені під домашній арешт під час пандемії COVID, успішно реінтегрувалися у свої сімʼї та громади і довели, що вони заслуговують на другий шанс», — зазначив американський президент.

Байден додав, що у найближчі тижні його адміністрація продовжить розгляд клопотань про помилування.

Associated Press називає рішення Байдена найбільшим актом помилування в сучасній історії, ухваленим в один день.

За словами юристів Білого дому, ті, кого помилували в четвер, були засуджені за ненасильницькі злочини, як-от злочини, повʼязані з наркотиками, і змінили своє життя на краще. Серед них — жінка, яка очолювала групи швидкого реагування під час стихійних лих; церковний диякон, який працював консультантом по боротьбі з залежністю та молодіжним консультантом; докторант у галузі молекулярних біологічних наук і нагороджений ветеран війни.