На українській станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів — два в одному гнізді.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
Знахідку виявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, який моніторить успішність розмноження пінгвінів. Малюків знайшли у тому гнізді, де зʼявилися перші яйця, — на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.
Перше дитинча вже активне — годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, імовірно, вилупилося лише перед приходом науковця, бо було ще в шматках шкаралупи й ховалося під дорослого пінгвіна.
Тепер близько місяця малюки перебуватимуть у гнізді з батьками. Ті по черзі їх доглядатимуть: годуватимуть крилем із дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.
Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пірʼя вони почнуть теж десь за місяць. А згодом стануть збиратися у «ясла» — невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих.
Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи дорослі птахи тікають від дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти.
На острові Галіндез, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Вони в середньому зносять два яйця, іноді три. Самці та самиці висиджують їх по черзі.
Субантарктичні пінгвіни найбільші й найяскравіші серед тих, які гніздують на Галіндезі. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима, а ще — ніби вбрані у фрак. До того ж ці птахи теплолюбні, на відміну від інших видів, що більше полюбляють холод.
Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.
- У середині жовтня на остріві Галіндез почалося «велике повернення» пінгвінів. Тисячі субантарктичних пінгвінів займали собі місця для гніздування, бо скресала морська крига. Пінгвіни облаштовували гнізда з камінців, щоб осісти й відкласти яйця. А на початку листопада біля «Вернадського» зʼявилося перше пінгвіняче яйце.