88-річний британець на відмінно склав іспит з фортепіано за 8 клас — через 67 років після закінчення 7 класу

У віці 88 років більшість із нас вважає, що дні іспитів уже давно позаду. Але 88-річний Рей Івлі щойно склав іспит за 8 клас з фортепіано — тобто через 67 років після того, як закінчив попередній клас.

Про це пише The Guardian.

Івлі каже, що в дитинстві не був ідеальним учнем — його завжди критикували за те, що він мало приділяє часу грі на фортепіано. Але в Кардіффському університеті, коли він зустрів свою дружину Бренду — співачку, то вирішив серйозніше ставитися до інструменту.

«Вона була сопрано в Королівському коледжі музики та драми в Кардіффі. Вона хотіла акомпаніатора, тож мені довелося трохи попрацювати. Я навчився читати ноти, хоч нічого спеціального для цього не робив», — сказав він, сміючись.

Саме дружина та онучка переконали Рея Івлі скласти іспит за 8 клас з гри на фортепіано у 88 років. Йому знадобилося близько шести місяців навчання з викладачем, щоб скласти іспит на відмінно майже через 70 років після складання попереднього.

«Важливо творити. Я не думаю, що радив би всім людям мого віку спробувати скласти іспит з фортепіано для 8 класу. Але я вірю, що більшість людей, фактично всі люди, мають свої таланти і творчі здібності. І для молодих людей важливо це розвивати», — каже Рей Івлі.

Рей Івлі каже, що грати музику, написану Бахом, Бетховеном і Моцартом, — це привілей.

Івлі описує фортепіано як «давнього друга» — одну з пристрастей, яка допомагає підтримувати мозок активним:

«Знаєте, часом, очевидно в моєму віці, я дуже втомлююся. І часом я думаю: «Це не годиться». Я не хочу провести своє життя, дрімаючи в кріслі. Нумо, Івлі, вставай і грай на піаніно», — каже він.