Премʼєр Угорщини Орбан запропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими з Росією

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими з Росією — йому відмовили.

«Наприкінці угорського головування в ЄС ми зробили нові зусилля для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні це явно відкинув і виключив. Ми зробили все, що могли!» — написав угорський премʼєр.

Так угорський премʼєр зреагував на критику президента України Володимира Зеленськог з приводу сьогоднішнього дзвінка Орбана лідеру РФ Володимиру Путіну — вони говорили про війну в Україні. Російські пропагандисти писали, що Путін у розмові з Орбаном заявив про «деструктивність лінії Києва, що виключає можливість врегулювання».

У відповідь на цей дзвінок Зеленський наголосив, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть проходити без участі Києва.

«Сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б [Башару] Асаду в Москву телефонувати. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх», — написав Зеленський.