Поліція викрила масштабну схему вимагання грошей у київських провідників — вона тривала роками

Правоохоронці спільно з «Укрзалізницею» викрили злочинну схему поборів з київських провідників та «тіньову касу» з міжнародних маршрутів. Оборудка тривала роками, до неї залучили десятки людей.

Про це повідомляють Нацполіція та «Укрзалізниця».

За даними слідства, схему організував очільник однієї з профспілок. Він зібрав команду з керівників і посадовців підрозділу станції «Київ-Пасажирський», що його раніше очолював. Ділки запровадили кілька оборудок. Зокрема, скористалися високим попитом на квитки до Варшави, Будапешту, Відня, Перемишлю, Хелму, Кишинева тощо.

«З кожного рейсу начальник поїзда повинен був занести «касу» — від 2 000 гривень з маршруту по Україні та €2—5 тисяч з найпопулярніших закордонних сполучень. Лише за шість місяців 2024 року за схемою перевезення пасажирів АТ «Укрзалізниця» недоотримала понад 70 мільйонів гривень, які «осіли» в кишенях зловмисників», — кажуть правоохоронці.

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Голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників поїздів та провідників, пояснював їм «правила» та продовжував трудові контракти. Посадовці обов’язково мали вступити до профспілки та сплачувати щомісячні внески. А це — понад 350 тисяч гривень з усіх її членів. Якщо людина не погоджувалася на ці умови, на неї тиснули, не призначали на посаду або переводили на іншу.

Провідники продавали пасажирам місця в службових купе, що не реалізуються у системі вільного продажу квитків, за €300-500, не оформлюючи квитанцій. У вагонах зазвичай 4—6 таких місць.

Також фігуранти викуповували квитки на вільні місця перед датою рейсу та продавали за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. У цих квитках дані пасажирів не відповідали вказаним у бланку проїзного документа та в системі продажу квитків. Їм так само не виписували квитанції.

Отримані гроші не заносили у фінансову звітність, їх розподіляли між усіма учасниками схеми. Найбільше отримував лідер — голова профспілки. Поліція та «Укрзалізниця» провели спецоперацію, щоб затримати його.

Нині десятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозри:

у створенні, керівництві злочинною організацією та участі в ній ;

; у зловживанні владою або службовим становищем .

Правоохоронці провели понад 80 обшуків і вилучили майже 5 000 000 гривень у національній та іноземній валюті, автівки, чернетки, документи, телефони тощо. Тривають слідчі дії щодо оголошення підозр іншим членам угруповання. Підозрюваним обирають запобіжні заходи.