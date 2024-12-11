У Великій Британії випробували лазерну зброю — вона може збивати дрони

У Британії протестували високоенергетичну лазерну зброю з бронетехніки — вона може збивати дрони в повітрі, що і відбулося під час випробувань.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Велика Британія вбудувала лазер у бронетранспортер Wolfhound. Принцип роботи лазера полягає в тому, що він направляє інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії до своєї мети за допомогою вдосконалених датчиків і систем відстеження, які гарантують фіксацію та точність у реальному часі.

На відміну від звичайної зброї, лазерна фактично не обмежена кількістю боєприпасів. Це може стати економічно ефективною альтернативою деяким іншим видам озброєння.

«Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком вперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість», — сказала міністр оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.

Лазер розробили у співпраці Міністерства оборони США з питань оборонного обладнання та підтримки (DE&S) і Лабораторії оборонної науки і технологій під керівництвом Raytheon UK.

«Це все ще нова технологія, але світ змінився, і ми бачимо все більше використання дронів у бойовому просторі. Це вимагає економічно ефективнішого рішення для захисту наших військ. Здатність відстежувати та знищувати безпілотники, що рухаються, дасть військам Великої Британії оперативну перевагу, і ці успішні випробування продемонстрували, що ми на шляху до досягнення цієї мети», — сказав керівник групи спрямованої енергетичної зброї DE&S Стівен Воллер.

Що передувало

Про перші успішні випробування лазерної зброї Британія заявила в січні цього року. У квіті міністр оборони заявив, що Велика Британія розглядає можливість передати Україні прототип бойового лазера DragonFire, здатного збивати дрони й ракети.

Дальність системи засекречена, однак відомо, що DragonFire бʼє прямим променем і може вражати видимі цілі зі швидкістю світла. Точність системи описується як точкова — зброя може поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. 10-секундний постріл за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість такого пострілу не перевищує £10 (491 гривня).

У березні Міноборони Британії опублікувало кадри випробувань DragonFire. У відео показали застосування лазера проти статичних цілей та січневі випробування на полігоні. У ролику також змодельовано, як встановлений на військовому кораблі лазер виводить з ладу катер, сліпить один БпЛА і збиває інший.