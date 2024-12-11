Загибель хлопця через обрив тролея в Києві. Підозрюють пʼятьох людей

Правоохоронці повідомили про підозри щодо випадку, коли в столиці 21 липня обірвалася канатна дорога через річку Дніпро й загинув хлопець. Йдеться про розробників атракціону та керівника, який його експлуатував.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Про підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини, повідомили одразу чотирьом людям. Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року.

Окрім них, правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому інженеру з технічного нагляду КП «Плесо».

Слідство встановило, що 20 жовтня 2020 року один із департаментів Київської міськради оголосив конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова».

Конкурс перемогло приватне товариство, з яким уклали відповідний договір. У 2024 році переможець конкурсу передав атракціон в управління іншому підприємцю.

Проведені експертизи показали, що проєктант атракціону припустився низки прорахунків, зокрема там використали канат, який не можна використовувати для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Окрім проєктанта, технічний проєкт також затверджував директор товариства.

Щоб надати дозвіл на цей атракціон потрібна була перевірка — це роботи з підвищеною небезпекою. Експерт приватної експертної установи не звернув уваги на невідповідність встановленого каната.

Канатну дорогу також мали перевіряти щодня перед початком роботи — це була зона контролю підприємця, який експлуатував атракціон.

А колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо», який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, також повинен був контролювати стан атракціону.

Досудове розслідування триває. Слідство встановлює всіх можливих людей, які можуть бути причетними до загибелі хлопця через обрив каната на атракціоні.