У Нотр-Дамі пройшла меса — уперше після руйнівної пожежі 2019 року

У Соборі Паризької Богоматері пройшла перша після руйнівної пожежі 2019 року меса.

Про це пишуть The Guardian і Associated Press.

«Сьогодні біль від 15 квітня 2019 року нарешті втамувався», — заявив архієпископ Паризький Лоран Ульріх, коли освятив новий бронзовий вівтар. Він мав на увазі день великої пожежі в Нотр-Дамі, через яку постраждала значна частина собору та його внутрішнє оздоблення.

1 9















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран AP

На початку служби архієпископ згадав також політичну ситуацію у Франції, де нещодавно уряд пішов у відставку, і виголосив молитву «за країну, яка з тривогою дивиться в майбутнє».

На месі був присутній і президент Франції Емманюель Макрон. Крім того, у богослужінні взяли участь близько 150 єпископів з усієї Франції, а також представники близько 150 благодійних організацій. Після богослужіння їх запросили на спільний обід з єпископами.

Увечері 8 грудня в Нотр-Дамі також пройде перша меса, на якій будуть парафіяни. Місця для участі в ній безкоштовно бронювали онлайн, проте їх блискавично швидко розібрали.