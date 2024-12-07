Президент Південної Кореї перепросив за воєнний стан — парламент голосуватиме щодо його імпічменту

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує» про те, що занепокоїв суспільство оголошенням воєнного стану 3 грудня. Політик звернувся до людей за кілька годин до голосування стосовно імпічменту проти нього.

Про це повідомляє корейське інформагентство Yonhap.

Юн Сок Йоль запевнив, що воєнний стан більше не вводитимуть, адже він вдався до таких заходів «через відчай». Після цього рішення він начебто визнав, що це викликало хвилювання серед людей.

«Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані. Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, повʼязаної з цим оголошенням воєнного стану», — сказав президент країни.

Він пообіцяв доручити всі рішення, включно з його перебуванням на посаді, своїй Партії народної влади, щоб стабілізувати політичну ситуацію. Після промови Юн Сок Йоля лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мун повторив свій заклик до негайної відставки президента.

Опозиційний блок, що має 192 місця в парламенті (всього депутатів 300), має проголосувати за імпічмент Юн Сок Йоля пізніше. Для цього потрібно щонайменше вісім голосів від керівної партії, яка займає 108 місць у Національній асамблеї.