Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували 1 300 окупантів і знищили 17 бойових машин

Протягом минулої доби, 6 грудня, РФ втратила 1 300 військових убитими й пораненими, а також понад десяток одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили ще 17 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 дронів оперативно-тактичного рівня, 42 одиниці автомобільної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 751 тисячу військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.