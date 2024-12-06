Bloomberg: ЄС просить США помʼякшити санкції проти російського «Газпромбанку»

Європейський Союз тисне на США, щоб ті вивчили шляхи помʼякшення американських санкцій проти російського «Газпромбанку», адже банк відіграє ключову роль у забезпеченні надходження російського природного газу до блоку.

Про це пише Bloomberg.

Обговорення тривають навіть після того, як лідер РФ Володимир Путін скасував вимогу, щоб іноземні покупці використовували тільки цей банк під час купівлі російського газу.

ЄС і США обговорюють тип і обсяг помʼякшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди й компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок у регіоні.

Серед варіантів, які розглядаються на переговорах, — чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію «Газпромбанку», чи краще використовувати інші канали платежів.