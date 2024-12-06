TikTok поділився підсумками 2024 року. Ось що стало трендами

Соцмережа TikTok зробила підсумки 2024 року найбільш популярних трендів — від very demure до brat summer.

«Протягом 2024 року TikTok продовжував переосмислювати те, як ми відкриваємо, створюємо та спілкуємося за допомогою спільної мови відео. Від малих підприємств, які запускають глобальні бренди, до творців і митців, які перебувають на передовій культурних трендів, TikTok є каталізатором економічного зростання, культурних тенденцій та соціального впливу», — так охарактеризував рік глобальний керівник відділу контенту TikTok Джеймс Стаффорд.

Прорив спільноти книголюбів і тегу #BookTok, який поставили під 1,2 мільйона публікацій, створених за перші 10 місяців 2024 року. Це допомогло людям відкрити для себе світ книг, перетворити деякі з яких на бестселери та ділитися враженнями від прочитаного.

TikTok

У 2024 році TikTok також продовжував бути майданчиком для відкриття і пошуку нової музики. Десять найкращих пісень на TikTok у всьому світі використали в понад 200 мільйонів відео. Найбільшу популярність здобув хіт “Gata Only” від FloyyMenor і Cris Mj.

Ось десятка пісень-лідерів.

TikTok

Серед десяти найкращих виконавців другий рік поспіль першість утримує мексиканська контент-мейкерка Yeri Mua завдяки успіху її треку “Linea del Perreo”. У США на першому місці співачка Сабріна Карпентер і її пісні “Espresso”, “Please Please Please” і “Taste”.

Найпопулярнішим відео TikTok 2024 року у США з 31,1 мільйона лайків стало Uno Anime від Legendary Jay.

Цього року також значно зросла популярність спортивних трендів, фільмів та освітніх спільнот.