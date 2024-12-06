Справи Майдану: ЄСПЛ виніс нове рішення про свавільні арешти та жорстоке поводження міліції

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у двох справах Майдану — влада порушила права Романа Краснянчука і Вадима Ковальова при затриманнях у січні 2014 року та не провела ефективного розслідування.

Про це йдеться у тексті рішення.

Справи стосуються побиття та затримання протестувальників перед Черкаською ОДА 27 січня 2014 року, а також переслідування і побиття студентів Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого 20 січня 2014 року.

Суд вирішив, що у цих випадках було порушення прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод. Чоловіки зазнали жорстокого поводження з боку міліції, а влада не зреагувала як слід на їхню потребу в медичній допомозі, коли ті були під вартою. Також органи влади не провели ефективного розслідування жорстокого поводження із заявниками з боку міліції. Усе це порушує статтю 3 «Заборона на катування».

Також мали місце порушення пункту 1 статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» і статті 11 «Свобода зібрань та обʼєднання».

Тепер Україна мусить виплатити кожному заявнику по €9 тисяч компенсації.

Роман Краснянчук

Роман скаржився, що його побили й незаконно затримали 27 січня 2014 року через участь в акції протесту в Черкасах. За його словами, міліцейські били під час затримання та допиту у відділку. Це спричинило у Краснянчука струс мозку, перелом пальця і гематоми на обличчі, голові, тулубі та кінцівках. До медзакладу його доправили лише після десяти годин затримання. До 14 лютого чоловіка тримали під вартою за підозрою, зокрема, у масових заворушеннях.

У червні 2021 року Соснівський районний суд міста Черкаси виніс обвинувальний вирок у справі про розгони Черкаського Майдану. Командиру луганського «Беркуту» Валерію Костенку заочно призначили покарання — чотири роки увʼязнення. Зараз у Соснівському суді триває розгляд справи колишнього начальника УМВС Черкаської області Володимира Ліпандіна, в якій Краснянчук теж потерпілий.

Вадим Ковальов

Під час затримання студентів університету Карпенка-Карого, які повертались з Грушевського до гуртожитку 20 січня 2014 року, Ковальова побили правоохоронці, через що в нього були струс мозку та гематоми тулуба та кінцівок. Його помістили під варту за підозрою в масових заворушеннях до 22 січня 2014 року. Медиків міліціянти викликали лише через 12 годин після арешту. До лікарні Ковальов потрапив через добу.

У нападі на студентів обвинувачували оперуповноважених Івана Гайдашука і Сергія Киринчука. Справа надійшла до Подільського суду наприкінці 2018 року. У липні 2023 року Подільський суд зупинив розгляд справи щодо обвинуваченого Гайдашука через його мобілізацію. Киринчука Подільський суд звільнив від кримінальної відповідальності (через закінчення строків давності) у квітні 2024 року. Представник потерпілого адвокатка Оксана Михалевич і прокурорка Юлія Малашич подали апеляційні скарги.