У Фінляндії для російського неонациста Петровського вимагають довічного за воєнні злочини в Україні

Прокуратура Фінляндії вимагає довічного увʼязнення для одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського за скоєння воєнних злочинів на сході України.

Про це повідомив фінський мовник Yle.

Проти Петровського висунули звинувачення в пʼяти воєнних злочинах, скоєних на сході України восени 2014 року. Це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.

Петровський як заступник командира «Русича» брав участь у діях, що порушують норми військового права. За версією обвинувачення, він та інші бійці підрозділу вбили 22 українських військових і серйозно поранили чотирьох. Крім того, його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни — це стосується поводження з пораненими і вбитими українськими військовими. Петровський відомий катуванням полонених українських військових і мародерством.

Ян Петровський (другий праворуч) у районному суді Гельсінкі, 5 грудня 2024 року. Yle

За даними слідства, у вересні 2014 року Петровський на посаді заступника командира групи віддав наказ розстріляти колону українського підрозділу «Айдар» і сам стратив військових.

Слідство опитало очевидців з числа українських бійців, які тоді вижили. Один з них розповів, що Петровський розстрілював українців, які лежали на землі. Два інші свідки підтвердили, що розстріляні військові перед смертю просили їх не вбивати.

При цьому слідство встановило, що на відео з розстрілом наказ відкрити вогонь віддає не Петровський. Сам обвинувачений при цьому фотографувався з тілами вбитих українців.

Свою провину Петровський заперечує. Докази обвинувачення ґрунтуються на відео, які знімали і публікували учасники угруповання «Русич».

Адвокат Петровського стверджує, що Петровський не винний у злочинах, які висуває обвинувачення, і що угруповання «Русич» не дотримується неонацистської ідеології.