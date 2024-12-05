У Фінляндії для російського неонациста Петровського вимагають довічного за воєнні злочини в Україні

Прокуратура Фінляндії вимагає довічного увʼязнення для одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського за скоєння воєнних злочинів на сході України.
Про це повідомив фінський мовник Yle.
Проти Петровського висунули звинувачення в пʼяти воєнних злочинах, скоєних на сході України восени 2014 року. Це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.
Петровський як заступник командира «Русича» брав участь у діях, що порушують норми військового права. За версією обвинувачення, він та інші бійці підрозділу вбили 22 українських військових і серйозно поранили чотирьох. Крім того, його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни — це стосується поводження з пораненими і вбитими українськими військовими. Петровський відомий катуванням полонених українських військових і мародерством.
За даними слідства, у вересні 2014 року Петровський на посаді заступника командира групи віддав наказ розстріляти колону українського підрозділу «Айдар» і сам стратив військових.
Слідство опитало очевидців з числа українських бійців, які тоді вижили. Один з них розповів, що Петровський розстрілював українців, які лежали на землі. Два інші свідки підтвердили, що розстріляні військові перед смертю просили їх не вбивати.
При цьому слідство встановило, що на відео з розстрілом наказ відкрити вогонь віддає не Петровський. Сам обвинувачений при цьому фотографувався з тілами вбитих українців.
Свою провину Петровський заперечує. Докази обвинувачення ґрунтуються на відео, які знімали і публікували учасники угруповання «Русич».
Адвокат Петровського стверджує, що Петровський не винний у злочинах, які висуває обвинувачення, і що угруповання «Русич» не дотримується неонацистської ідеології.
- «Русич» — російське неонацистське воєнізоване угруповання, що бере участь у бойових діях разом з російськими військовими в Україні. Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- Петровського спіймали у Фінляндії в липні 2023 року, його впізнали прикордонники. Оскільки він перебуває у списку санкцій ЄС під своїм колишнім імʼям — Ян Петровський, йому заборонили вʼїжджати до Фінляндії. Він заперечував, що навмисне порушив законодавство, оскільки думав, що термін заборони на вʼїзд уже сплив.
- Україна домагалася екстрадиції Петровського, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит Києва через умови утримання увʼязнених в українських колоніях. Після цього влада Фінляндії почала проти нього своє розслідування.