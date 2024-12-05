Японське саке визнали культурною спадщиною людства

Японський алкогольний рисовий напій саке визнали культурною спадщиною людства.
Про це пише The Guardian.
Саке смакують у місцевих пабах ізакая, розливають під час весіль і подають злегка охолодженим для особливих подій. Японці почали його пити ще з VIII століття, вважаючи, що напій відганяє злих духів.
Основних інгредієнтів небагато — це рис, вода, дріжджі та спеціальний грибок коджі для бродіння. Виробництво саке радше нагадує процес приготування пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій. До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.
Останніми роками попит на саке в Японії постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Тож японські посадовці сподіваються, що визнання саке популяризує напій, а місцева молодь обиратиме його замість вина, віскі або пива.
Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що «в захваті» від світового визнання традиційного приготування саке. Він привітав тих, хто відданий справі збереження та популяризації традиції.
- ЮНЕСКО почало вносити національні страви до списку нематеріальної культурної спадщини людства у 2010 році. Зараз у ньому вже сотні страв. Культурною спадщиною визнають не тільки саму їжу, але й традиції її приготування, важливі для того чи іншого народу, і передачу рецептів із покоління в покоління.