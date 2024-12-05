Японське саке визнали культурною спадщиною людства

Японський алкогольний рисовий напій саке визнали культурною спадщиною людства.

Про це пише The Guardian.

Саке смакують у місцевих пабах ізакая, розливають під час весіль і подають злегка охолодженим для особливих подій. Японці почали його пити ще з VIII століття, вважаючи, що напій відганяє злих духів.

Основних інгредієнтів небагато — це рис, вода, дріжджі та спеціальний грибок коджі для бродіння. Виробництво саке радше нагадує процес приготування пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій. До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.

Останніми роками попит на саке в Японії постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Тож японські посадовці сподіваються, що визнання саке популяризує напій, а місцева молодь обиратиме його замість вина, віскі або пива.

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що «в захваті» від світового визнання традиційного приготування саке. Він привітав тих, хто відданий справі збереження та популяризації традиції.