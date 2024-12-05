Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля через те, що він на нетривалий час вводив воєнний стан у ніч на 4 грудня.

Про це повідомили південнокорейське агентство Yonhap та AFP.

Юн Сок Йоля звинувачують у заколоті та державній зраді. Справу відкрили після двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, друге — 59 активістів.

У скаргах згадують не тільки президента, але й колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона, начальника штабу армії Пак Ан Су і міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін.

Прокуратура та Управління з розслідування корупції для високопосадовців теж отримали скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді, далі вони мають провести власні розслідування чи передати це поліції.