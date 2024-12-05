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Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони після скасування воєнного стану

Автор:
Олександра Опанасенко
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хьона та призначив на цю посаду посла в Саудівській Аравії Чхве Бьон Хека.

Про це пише Reuters.

Південнокорейські медіа писали, що саме попередній міністр оборони Кім Йон Хьон запропонував президенту ввести воєнний стан у країні. Він вже вибачився за це перед громадянами.

Нового міністра Чхве Бьон Хека називають принциповою людиною, яка віддано виконує свої обовʼязки та дотримується правил. Це призначення — перший офіційний крок президента після того, як він скасував воєнний стан на тлі протестів і загального суспільного незадоволення.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (ліворуч) та міністр оборони Чхве Бьон Хек (праворуч).

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (ліворуч) та міністр оборони Чхве Бьон Хек (праворуч).

Yonhap

У квітні 2019 року Чхве отримав звання генерала і до вересня 2020 року обіймав посаду заступника командувача Обʼєднаним командуванням Південної Кореї та США. У грудні 2023 року президент Юн Сук Йоль призначив Чоя послом у Саудівській Аравії.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».

Президент Юн Сок Йоль має низькі рейтинги у країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.