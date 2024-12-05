Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони після скасування воєнного стану

У квітні 2019 року Чхве отримав звання генерала і до вересня 2020 року обіймав посаду заступника командувача Обʼєднаним командуванням Південної Кореї та США. У грудні 2023 року президент Юн Сук Йоль призначив Чоя послом у Саудівській Аравії.

Нового міністра Чхве Бьон Хека називають принциповою людиною, яка віддано виконує свої обовʼязки та дотримується правил. Це призначення — перший офіційний крок президента після того, як він скасував воєнний стан на тлі протестів і загального суспільного незадоволення.

Південнокорейські медіа писали, що саме попередній міністр оборони Кім Йон Хьон запропонував президенту ввести воєнний стан у країні. Він вже вибачився за це перед громадянами.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хьона та призначив на цю посаду посла в Саудівській Аравії Чхве Бьон Хека.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».

Президент Юн Сок Йоль має низькі рейтинги у країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.