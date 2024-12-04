FT: Росія навчає своїх операторів дронів, атакуючи цивільних людей в Херсоні

Від середини липня 2024 року, коли Росія посилила обстріли Херсону, місто та його околиці атакували дронами понад 9,5 тисячі разів. Від ударів загинули щонайменше 37 людей, ще сотні дістали поранень.

Про це пише Financial Times.

Російські військові перетворили Херсон на навчальний полігон для операторів безпілотників, вважає голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, Росія перекинула до Херсону частину найкращих підрозділів операторів БпЛА. З іншого берега Дніпра навпроти центру міста росіяни запускають передові моделі безпілотників — так відточують бойові прийомі та тренують нових операторів дронів.

Російські військові та провоєнні телеграм-канали публікують десятки відео атак безпілотників на цивільних українців. Як зʼясували розслідувачі проєкту Eyes on Russia британського Центру інформаційної стійкості (CIR), «переважну більшість» атак безпілотників росіяни спрямували або проти рухомих, або проти нерухомих транспортних засобів — цілей, які важко відтворити в тестовому середовищі.

Найбільше атак дронами зафіксували у вересні (2 748), пише FT. Тоді ж найбільше людей дістали поранень — 155. Найбільше загиблих через атаки безпілотників, за даними FT, було в жовтні — 12 людей.

Найчастіше росіяни цілили дронами у військові автомобілі, машини швидкої допомоги, поліцейські й пожежні машини та гуманітарні конвої. Під обстріл також потрапляли багатолюдні ринки, заправки, кафе, поштові відділення та центри гуманітарної допомоги.

Для обстрілів Херсону росіяни використовують FPV-дрони, китайські Mavic, а іноді й більші російські БпЛА Lancet.

Через атаки безпілотників цивільні люди почали активніше виїжджати з Херсонщини. Якщо до повномасштабного вторгнення в регіоні жили приблизно мільйон людей, то зараз — 158 тисяч. У самому Херсоні, де до лютого 2022 року жили 250 тисяч людей, залишилося всього 60 тисяч.

«Вони полюють на нас. Уявіть собі, який психологічний вплив це має на людину», — каже голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни бʼють по Херсону дронами настільки часто, що деякі місцеві носять із собою маленькі детектори, які сповіщають їх, коли безпілотники летять поблизу. А деякі люди виходять на вулицю лише вночі — так зменшується вірогідність, що їх помітять з неба.

Тиск на мирних жителів Херсону може бути частиною плану Москви з форсування Дніпра і захоплення правобережної частини міста, яку ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року, пише FT. Голова ОВА Прокудін каже, що росіяни зібрали 300 катерів для переправи через річку і хочуть розпочати ще один наступ.