ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року — Рада ухвалила в цілому відповідний законопроєкт

Рада перенесла підвищення податків для ФОП. Парламентарі в цілому схвалили законопроєкт № 9319 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Саме цей законопроєкт врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Тепер ФОП сплачуватимуть підвищенні податки з 1 січня 2025 року.
Законопроєкт розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.
Як розʼяснив голова комітету Данило Гетманцев, до другого читання доопрацювали такі норми:
- для резидентів «Дія Сіті» зі статусом стартапів скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів «Дія Сіті», якщо кількість таких людей у резидента «Дія Сіті» становить менше ніж 9. Водночас передбачили «запобіжник проти зловживань» — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія Сіті», треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;
- звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія Сіті» на користь ЗСУ;
- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;
- посилення «антикритеріїв» резидентства «Дія Сіті» на час дії воєнного стану та в післявоєнний період;
- усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».