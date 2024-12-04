Україна отримає до €35 мільярдів кредиту, який гаситимуть коштом заморожених активів РФ. Мінфін підписав документ

Україна отримає кредит до €35 мільярдів, який гаситимуть коштом від прибутків заморожених активів РФ. Відповідний документ підписали всі сторони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною і Європейським Союзом. Серед підписантів документа також голова Національного банку України Андрій Пишний, від ЄC — віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Кошти є частиною кредиту на $50 мільярдів (€45 мільярдів) від G7.

Остаточний обсяг кредиту визначать після того, як кожна з країн і сторін остаточно затвердить суму свого внеску. Попередньо, від США буде $20 мільярдів, від ЄС — €18 мільярдів.

До цього Україна угоду про отримання €18,1 мільярда від ЄС підписали український премʼєр Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Кошти Україна отримуватиме через Механізм кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Гроші спрямовуватимуть на макрофінансову стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетику, верховенство права, боротьбу з корупцією та оборонну промисловість.