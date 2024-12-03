У Японії зупинили продаж мечів з книжок про Гаррі Поттера, бо вони були занадто гострими

У Японії відкликали з продажу репліки мечів з серії книг про Гаррі Поттера, які продавали як сувеніри на виставці в Токіо через порушення закону країни про контроль над вогнепальною зброєю та мечами.

Про це повідомляє The Guardian.

Повнорозмірні копії меча Ґодрика Ґрифіндора, які мають розмір 86 сантиметрів і прикріплені до дерев’яної таблички продавали з травня 2023 року до кінця квітня цього року.

Зп цей час встигли продати понад 350 екземплярів — кожен з них коштував $200.

Але лише в листопаді цього року виявили, що кінчик леза був занадто гострим, щоб володіти мечем без спеціальної ліцензії. Це суперечить закону Японії про контроль над вогнепальною зброєю та мечами 1958 року.

Компанія Warner Bros, яка продавала мечі назвала інцидент «помилкою розповсюдження» і просить покупців повернути мечі назад, обіцяючи грошову компенсацію.