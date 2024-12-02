КНДР привезе технології і досвід війни додому. Ось що сказав Зеленський в інтервʼю японському Kyodo

Президент Володимир Зеленський дав інтервʼю японському виданню Kyodo News. Він говорив про втрати Росії та України, участь Північної Кореї у війні й ризики, які це принесе для Східної Азії.

«Бабель» коротко переказує головне з нового інтервʼю.

Виклики

Росія просувається на сході, втрати росіян великі. Для порівняння: втрати України і РФ — це 1:8. Зараз над стабілізацією фронту працюють військові. Вони вже розбили плани ворога про окупацію Харкова, зокрема завдяки Курській операції.

Втрати

Американські медіа писали, що Україна втратила 80 тисяч солдатів. Зеленський заперечує і каже, що насправді набагато менше. Однак Україна не знає, скільки людей загинуло в окупації. Там були цивільні, військові, правоохоронці, представники влади.

КНДР і РФ

Близько 12 тисяч військових з Північної Кореї уже в РФ. Є інформація про загиблих і поранених північнокорейців, але тут немає точних цифр. Натомість відомо, що Росія отримує від КНДР сотні поставок техніки, артилерії, зброї, снарядів. Цьогоріч російські війська отримали 3,5 мільйона артилерійських снарядів.

Зараз військові обох країн проводять злагодження. Північнокорейські військові вчаться реальній великій війні на землі, новим технологіям, зокрема тим, що повʼязані з безпілотниками. Росія планує використати їх як «гарматне мʼясо» і залучити десятки тисяч солдатів з КНДР.

«Російські і північнокорейські угруповання мають витіснити ЗСУ з Курщини і зайти на Сумщину», — зазначив Зеленський і додав, що для Путіна надзвичайно важливий Курський напрямок, від успіхів там залежить, на його думку, доля війни.