Американці витратили майже $11 мільярдів на онлайн-покупки в Чорну пʼятницю

Американські покупці в Чорну пʼятницю, 29 листопада, зробили онлайн-покупок на майже $10,8 мільярда.
Такі дані представила компанія Adobe Analytics, передає Reuters.
За даними компанії Adobe, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, витрати американців в інтернеті в Чорну пʼятницю зросли на 10,2%, що допомогло забезпечити понад один трильйон відвідувань американських роздрібних сайтів.
Найпопулярнішими товарами в інтернеті були засоби для макіяжу, догляду за шкірою і волоссям, а також Bluetooth-колонки та кавоварки.
Онлайн-продажі іграшок зросли на 622% проти середньоденних продажів у жовтні, продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки — на 476%.
За даними Adobe, у 2023 році американські покупці витратили $9,8 мільярда онлайн в Чорну пʼятницю, а у 2022 році — $9,1 мільярда.
- Чорна пʼятниця — всесвітній день розпродажів, що розпочався зі США. Припадає на пʼятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, «Чорна пʼятниця» випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада.