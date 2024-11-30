Американці витратили майже $11 мільярдів на онлайн-покупки в Чорну пʼятницю

Американські покупці в Чорну пʼятницю, 29 листопада, зробили онлайн-покупок на майже $10,8 мільярда.

Такі дані представила компанія Adobe Analytics, передає Reuters.

За даними компанії Adobe, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, витрати американців в інтернеті в Чорну пʼятницю зросли на 10,2%, що допомогло забезпечити понад один трильйон відвідувань американських роздрібних сайтів.

Найпопулярнішими товарами в інтернеті були засоби для макіяжу, догляду за шкірою і волоссям, а також Bluetooth-колонки та кавоварки.

Онлайн-продажі іграшок зросли на 622% проти середньоденних продажів у жовтні, продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки — на 476%.

За даними Adobe, у 2023 році американські покупці витратили $9,8 мільярда онлайн в Чорну пʼятницю, а у 2022 році — $9,1 мільярда.