Львівщина стала першою областю без громад УПЦ МП

Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади УПЦ МП.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

До початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.

За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власним бажанням.

Заборона УПЦ МП в Україні

23 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.

Закон передбачає, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають одночасно таким критеріям:

розташовані (керівний центр яких розташований) в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;

прямо або опосередковано (зокрема через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.

Водночас низка положень закону набуде чинності пізніше. Зокрема, у громад УПЦ МП є ще шість місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ. Після закінчення цього терміну Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійних організацій, які на той час матимуть такі звʼязки.