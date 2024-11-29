Чого варто очікувати від спецпредставника Трампа з питань війни Кіта Келлога. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 листопада

Особистість новопризначеного представника Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога спробувало розкрити катарське видання Al Jazeera. Ще у квітні цього року Келлог опублікував план припинення війни, у якому йшлося про те, що США мають і надалі постачати Україні зброю, але за умови участі Києва в мирних переговорах із Росією. Іще Келлог пропонував відтермінувати вступ України до НАТО, а в обмін на підписання мирної угоди частково послабити санкції проти Росії.

Проте ці ініціативи вже викликають скептицизм. Експерти, такі як Кейр Джайлз із Chatham House, попереджають, що Росія скористається припиненням вогню, щоб посилити свою армію, і для України це може стати катастрофічним. Ідея тимчасово відкласти членство України в НАТО теж виглядає ризикованою, адже залишає країну вразливою до подальших атак Росії. Джайлз, який також є автором книжки під назвою «Хто захистить Європу?», пояснив, що західні прихильники України неминуче сприймуть припинення вогню як завершення кризи. «А от Росія готуватиметься до свого наступного кроку», ― впевнений він.

Плани Келлога суперечать стратегії президента України Володимира Зеленського, який наголошує на необхідності повного відновлення територіальної цілісності країни, включно з поверненням Криму. Членство в НАТО Зеленський вважає ключовим елементом довгострокового захисту, а міжнародну підтримку ― критично важливою для перемоги у війні, нагадує медіа.

Сам Трамп обіцяє якнайшвидше завершити конфлікт, але конкретних деталей своїх планів не розголошує. В інтерв’ю він натякнув, що його стратегія передбачає елемент несподіванки. Однак найближчі соратники обраного американського президента припускають, що частиною домовленостей може стати демілітаризована зона на сході України, яка включатиме території, окуповані Росією після 2014 року, і Крим. Завданням Келлога може бути переконати Україну в тому, що такий результат війни має плюси й для неї.

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