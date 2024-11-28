Україна отримає від Світового банку додаткові $664 мільйонів

Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування у розмірі $664 мільйонів. З них $602 мільйони надійдуть до загального фонду українського держбюджету.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти спрямують для проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Мета INSPIRE — підтримка малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращувати доступ до соціальних послуг та допомоги, а також посилювати системи соціальної підтримки.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, це робитимуть, зокрема, через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу внутрішньопереміщеним громадянам.

З $664 мільйонів $662 мільйона надасть Цільовий фонд кредитної підтримки України ADVANCE Ukraine, який підтримує уряд Японії. А ще $2 мільйони нададуть з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.

У межах проєкту INSPIRE вже залучили $1,2 мільярда допомоги.