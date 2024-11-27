Reuters: Команда Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином

Команда обраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість прямих переговорів із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Так сподіваються надати відносинам Вашингтону і Пхеньяну новий стимул, щоб знизити ризики збройного конфлікту. Залишається незрозумілим, який результат принесуть дипломатичні зусилля — обговорення тривають, а Трамп поки не прийняв остаточного рішення.

Як на таку ініціативу відреагують у Північній Кореї, також невідомо. За президентства Джо Байдена КНДР ігнорувала заклики почати переговори без попередніх умов, а Кім Чен Ин обріс набагато тіснішими відносинами з Росією.

Початковою метою Трампа могло б стати відновлення базових контактів між США і КНДР, але, як зазначають співрозмовники Reuters, майбутні політичні цілі не визначені. Це питання може відійти на другий план порівняно з більш нагальними зовнішньополітичними проблемами, такими як війни в Україні та на Близькому Сході.

За час першого президентського терміну Трампа лідери США і КНДР зустрічалися тричі. Перша зустріч пройшла в Сінгапурі, друга — в Ханої, а третя — на кордоні між КНДР і Південною Кореєю в демілітаризованій зоні. Як пише Reuters, дипломатичні зусилля не принесли конкретних результатів, незважаючи на запевняння Трампа, що він і глава КНДР «закохалися одне в одного».

Крім цього, минулого тижня Трамп запропонував Алекса Вонга на посаду заступника радника з національної безпеки. Під час першого президентського терміну Трампа Вонг був заступником спецпредставника США щодо КНДР. За словами Трампа, Вонг допомагав вести переговори про саміт Трампа і Кім Чен Ина.