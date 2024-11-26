Zoom перезапускається як AI-компанія після ребрендингу

Компанія Zoom Video Communications Inc. змінює назву — тепер це Zoom Communications Inc. Її основним продуктом стане ШІ-помічник Zoom AI Companion.

Про це пише TechCrunch.

«Чому міняємо? Zoom — це набагато більше, ніж просто відеозустрічі. Ми перша компанія, яка впроваджує штучний інтелект і пропонує сучасні гібридні робочі рішення, що дозволяють вам безперешкодно співпрацювати. Це невелике оновлення нашої юридичної назви дозволяє нам відобразити це», — пояснили в Zoom.

Застосунок AI Companion, вбудований у Zoom Workplace, узагальнює зміст зустрічей, а ще може готувати відповіді електронною поштою і виконувати інші завдання.

Компанія вважає, що з часом це буде цифровий двійник, який можна повністю налаштувати під себе, тож у перспективі співробітники зможуть «працювати лише чотири дні на тиждень».

Zoom продовжить створювати прості у використанні продукти, а одночасно почне перехід до робочої платформи, орієнтованої на штучний інтелект.

До кінця 2020 року через пандемію коронавірусу річний дохід Zoom зріс учетверо — до $777,2 млн. У 2022-му, коли пандемія та карантин добігли кінця, цифри Zoom пішли на спад.