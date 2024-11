Співачка Лана Дель Рей назвала оновлену дату виходу альбому — до нього увійде 13 пісень

Американська виконавиця Лана Дель Рей випустить десятий студійний альбом The Right Person Will Stay 21 травня 2025 року.

Про це співачка повідомила у соцмережах.

Йдеться про допрацьований альбом Lasso, який вона мала випустити у вересні 2024-го, проте перенесла на невизначений термін, пише журнал don’t Take Fake.

Над 13 піснями The Right Person Will Stay разом із Ланою Дель Рей працювали продюсери Джек Антонофф, Дрю Еріксон, Люк Лейрд та музикант Зак Дауес. Антонофф та Еріксон також готували торішній альбом співачки під назвою Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Деякі сингли вийдуть у квітні 2025 року, зокрема Henry, Сome Оn, 48-секундний тизер якого зірка оприлюднила цьогоріч у січні. Перед анонсом альбому Лана оголосила тур Великою Британією та Ірландією влітку наступного року.