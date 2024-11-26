Персонажа МакГрегора прибрали з гри Hitman після того, як суд визнав його винним у зґвалтуванні

Персонажа борця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора прибрали з відеогри Hitman після того, як суд у Дубліні визнав його винним у зґвалтуванні.

Про це йдеться на офіційній сторінці гри.

Компанія IO Interactive, яка є творцем гри, прийняла рішення припинити співпрацю зі спортсменом.

«Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи й не можемо ігнорувати її наслідки. Отже, ми почнемо видаляти весь контент за участю пана МакГрегора з вітрин наших магазинів відсьогодні», — йдеться в повдіомленні.

МакГрегор зʼявився в Hitman в рамках місії «Невловима мішень», яка стартувала в червні. Він повернувся в гру 15 листопада в рамках обмеженої за часом події, яка мала тривати до 8 грудня. Гравцям було поставлено завдання вбити персонажа МакГрегора, відомого як Руйнівник, коли він готується до бою ММА.

Персонаж Руйнівник, створений за образом МакГрегора.

Справа МакГрегора

Спортсмена звинуватили в насильстві проти Нікіти Ганд. Вона розповіла, що МакГрегор відвіз її з подругою на вечірку в пентхаусі на території готелю Beacon на початку грудня 2018 року. Там вживали наркотики та алкоголь, каже Ганд. Потім МакГрегор нібито відвів її до спальні та зґвалтував. Адвокат потерпілої Джон Гордон заявив, що в той час вона приймала антидепресанти й була під дією речовин.

Наступного дня після нападу жінку доправили в лікарню у відділення для жертв сексуального насильства. Як стверджує Гордон, лікаря так стурбував її стан, що він порадив сфотографувати травми.

МакГрегор заперечив звинувачення. Він стверджував, що в них з Ганд був «повністю добровільний» секс. Чоловік також не визнав, що залишив на тілі жінки синці. У суді спортсмен сказав, начебто звинувачення постраждалої проти нього «сповнені брехні, яка межує з фантазіями».

Високий суд Ірландії 22 листопада 2024 року визнав МакГрегора винним у побитті і зґвалтуванні. Ірландського борця зобов’язали відшкодувати Нікіті Ганд майже €250 тисяч збитків.

Таке покарання повʼязане з тим, що судовий процес не був кримінальним. Його визнали цивільною справою після того, як генеральний прокурор Ірландії вирішив не предʼявляти МакГрегору кримінального обвинувачення.