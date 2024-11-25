«Європа в зоні вогню». Головний дипломат ЄС підбив підсумки року

Геополітичне середовище світу погіршується, а Європейський Союз стоїть перед численними кризами та викликами.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у щорічному зібранні промов та заяв, яке цього року назвали «Європа в зоні вогню».

За словами Борреля, Євросоюзу цьогоріч було важко досягати прогресу на шляху до справедливого врегулювання війни проти України, а також конфлікту на Близькому Сході.

Загалом за цей рік ЄС виділив Україні €122 мільярди допомоги, при чому €45 мільярдів — це військова підтримка. Також ЄС дозволив використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати допомогу Україні в майбутньому.

«Та попри все це нам не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру. Зима для українців буде дуже суворою, з масовими відключеннями електроенергії», — зазначив Боррель.

Він також каже, що ЄС не надав Україні достатньої кількості боєприпасів для того, щоб запобігти просуванню російської армії на Донеччині, не кажучи вже про те, щоб повернути втрачені території. А участь солдатів КНДР у війні проти України показала небезпечну ескалацію і «тривожний крок» до інтернаціоналізації війни. Війну Росії проти України Боррель називає «екзистенційною загрозою» для Європейського Союзу й каже, що її перемога означала б продовження «імперської політики» й проти Грузії та Молдови.

З лютого 2022 року багато хто знову і знову говорив, що агресія Росії проти України стала тривожним дзвінком для Європи. І схоже, багато хто в Європі вже прокинувся від неї, але ще не встав з ліжка.

Оборонні бюджети ЄС значно зросли за останні роки. Тим не менш, попри агресію Росії проти України, прогрес у координації європейських поставок військової техніки залишається повільним — лише 18% закупівель зараз здійснюється в межах кооперації, тоді як кілька років тому ЄС поставив перед собою ціль у 35%. Європейська оборонна промисловість не встигає з переозброєнням ні кількісно, ​​ні якісно: з 2022 року майже 80% додаткової військової техніки закупили за межами ЄС.

Крім війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході, Боррель закликає звертати більше уваги в бік Азії та Індо-Тихоокеанського регіону. Пряма участь Північної Кореї у війні проти України доводить, за словами Борреля, як повʼязані всі кризові точки в сучасному світі.

«ЄС не задумували як оборонний альянс, але він може і повинен стати глобальним партнером у сфері безпеки на морі, у боротьбі з кіберзагрозами чи маніпулюванням і втручанням іноземної пропаганди», — наголошує Боррель.